Флойд Мейвезер: Последний раз 25 млн долларов за бой я получал лет 10 назад

Один из самых кассовых спортсменов мира американец Флойд Мейвезер-младший продолжает комментировать возможный бой против Конора МакГрегора. Предметом насмешек Флойда стало предложение президента UFC Даны Уайта провести бой против ирландца за 25 миллионов долларов. Сумма показалась Мейвезеру слишком ничтожной.
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