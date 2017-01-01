Флойд Мейвезер: Последний раз 25 млн долларов за бой я получал лет 10 назад

«Последний раз я получал 25 миллионов за бой лет 10 назад. – приводит слова Флойда Bloodyelbow. – На самом деле, сумма была даже больше. Я не хвастаюсь, просто говорю, как есть. Не хочу показаться неблагодарным. 25 миллионов – большие деньги. Но на протяжении… не помню даже скольких лет, мой самый маленький гонорар составлял чуть меньше 32 миллионов.

За поединок против Канело Альвареса я получил более 100 миллионов. За два боя, против Пакьяо и Канело, я заработал больше 400 миллионов долларов. Одни только спонсорские выплаты за бой с Пакьяо составили от 25 до 30 миллионов долларов».

Один из самых кассовых спортсменов мира американец Флойд Мейвезер-младший продолжает комментировать возможный бой против Конора МакГрегора. Предметом насмешек Флойда стало предложение президента UFC Даны Уайта провести бой против ирландца за 25 миллионов долларов. Сумма показалась Мейвезеру слишком ничтожной.