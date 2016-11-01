В сети обрушились с критикой на Джошуа, выложившего фото из мечети

Ближайший соперник



«Удача, трудолюбие и талант. Молитва является прочным фундаментом для всего этого. Было очень приятно присоединиться к моему брату во время его дневной молитвы», — написал Джошуа.



Боксер отдыхал в Дубае и зашел в мечеть за компанию. Сам он не исповедует ислам, уточняет издание. Тем не менее, многие подписчики принялись оскорблять спортсмена.



Бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону поединка титулы WBA Super, IBO и IBF.



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Ближайший соперник Владимира Кличко (64-4, 53 КО), британский боксер-тяжеловес, чемпион мира по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) подвергся критике пользователей Twitter и Instagram за публикацию фотографии из мечети. Об этом сообщает Buzzfeed.«Удача, трудолюбие и талант. Молитва является прочным фундаментом для всего этого. Было очень приятно присоединиться к моему брату во время его дневной молитвы», — написал Джошуа.Боксер отдыхал в Дубае и зашел в мечеть за компанию. Сам он не исповедует ислам, уточняет издание. Тем не менее, многие подписчики принялись оскорблять спортсмена.Бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону поединка титулы WBA Super, IBO и IBF.