В сети обрушились с критикой на Джошуа, выложившего фото из мечети

Ближайший соперник Владимира Кличко (64-4, 53 КО), британский боксер-тяжеловес, чемпион мира по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) подвергся критике пользователей Twitter и Instagram за публикацию фотографии из мечети. Об этом сообщает Buzzfeed.
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