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Джаррелл Миллер: Уайлдер — трус, все устали от его боев с мешками

Джаррелл Миллер: Уайлдер — трус, все устали от его боев с мешками

Непобежденный американский тяжеловес Джаррелл Миллер (18-0-1, 16 КО) назвал своего соотечественника, чемпиона мира по версии  WBC Деонтея Уайлдера  (37-0, 36 КО) трусом, упрекнув в отсутствии серьезных боев в его послужном списке.

«Сомневаюсь, что Уайлдер согласится со мной драться, — цитирует Миллера Boxing Scene. - Точно не раньше, чем я завоюю пояс. Эл Хэймон (промоутер Уайлдера) интересовался мной, и он знает, что я нокаутирую Уайлдера.

Деонтей владеет титулом уже больше года, и даже его фанаты устали от боев со всеми этими мешками и постоянных травм. Для меня он трус. Единственным его серьезным соперником был Бермейн Стиверн, но и он не показал себя в тот вечер. Черт возьми, Уайлдер четыре раза защищал титул и не дрался ни с одним крепким парнем».

Напомним, 25 февраля Уайлдер в пятый раз будет защищать свой титул в бою с поляком Анджеем Вавжиком (33-1, 19 КО). Поединок состоится в Бирмингеме (Алабама, США).
По материалам: Чемпионат.com
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