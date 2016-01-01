Тренер Ригондо предлагает Ломаченко бой в полулегком весе

Тренер «суперчемпиона» мира по версии WBA во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО) Педро Диас уверен, что его подопечный является одним из трех наиболее совершенных бойцов современности. По словам Диаса, они по-прежнему готовы провести поединок с Василием Ломаченко (7-1, 5 КО), но только если тот согласится спуститься в полулегкую категорию (до 57,2 кг).Напомним, что на данный момент Ломаченко принадлежит титул чемпиона мира WBO во втором полулегком весе (до 59 кг), куда он поднялся в прошлом году.«Я уверен, что негативные разговоры о стиле Ригондо вредят его карьере. Он готов сразиться с любым соперником в 57,2 кг, – заявил Диас в интервью Boxingscene. – Люди говорят о бое Ломаченко и Ригондо, но он не полулегковес. Ломаченко может сбросить четыре фунта, Гильермо может набрать четыре фунта, и они могут встретиться (в полулёгком весе). Пусть пообщаются с помощью кулаков.Я отношусь к той категории тренеров, которые не любят много разговаривать. Я уважаю всех бойцов и всех тренеров. Но правда в том, что на сегодняшний день Ригондо является одним из трех наиболее совершенных бойцов мира, наряду с Флойдом Мейвезером и Андре Уордом».Свой следующий бой Ригондо проведет 25 февраля в США против мексиканского претендента Мойсеса Флореса (25-0, 17 КО).