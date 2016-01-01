Али Башир: Кличко стареет, нужно быть реалистом

Второй тренер украинского супертяжеловеса



«Владимир стареет, нужно быть реалистами», — сказал Али Башир в интервью Bayloric Worldwide Television. - Кличко будет сложно победить, потому что Джошуа — молодой, непобеждённый чемпион, который очень силён физически и обладает сильнейшим ударом. Сколько ему лет? 29? 28? (27). Владимиру будет уже 41 на момент боя. Но может ли опыт Владимира перевесить преимущества Джошуа? Может. Он прошел все: он падал, на нем ставили крест — а он вернулся и 10 лет управлял дивизионом».



Бой состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону поединка титулы WBA Super, IBO и IBF.



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Второй тренер украинского супертяжеловеса Владимира Кличко (64-4, 53 КО) Джеймс Али Башир заявил, что его подопечному будет трудно противостоять чемпиону IBF британцу Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).«Владимир стареет, нужно быть реалистами», — сказал Али Башир в интервью Bayloric Worldwide Television. - Кличко будет сложно победить, потому что Джошуа — молодой, непобеждённый чемпион, который очень силён физически и обладает сильнейшим ударом. Сколько ему лет? 29? 28? (27). Владимиру будет уже 41 на момент боя. Но может ли опыт Владимира перевесить преимущества Джошуа? Может. Он прошел все: он падал, на нем ставили крест — а он вернулся и 10 лет управлял дивизионом».Бой состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону поединка титулы WBA Super, IBO и IBF.