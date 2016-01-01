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Мейвезер не хочет выставлять Дэвиса против Ломаченко

Мейвезер не хочет выставлять Дэвиса против Ломаченко. Фото boxingscene.com

Промоутер новоиспеченного чемпиона мира по версии IBF во втором полулегком весе американца Джервонты Дэвиса (17-0, 16 КО) Флойд Мейвезер-младший не собирается выставлять своего бойца на объединительный бой с чемпионом мира по версии WBO в этой же весовой категории украинцем Василием Ломаченко (7-1 , 5 КО).

«Мы никуда не спешим. Никуда не спешим. Мы не думаем о Ломаченко. Ломаченко с Top Rank и пусть себе будет с ними, а мы там, где мы есть. Мы не собираемся объединять пояса сейчас. Нужно подходить к этому вопросу с умом», - сказал Флойд Мейвезер.

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По материалам: Boxingnews
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