Мейвезер не хочет выставлять Дэвиса против Ломаченко

Промоутер новоиспеченного чемпиона мира по версии IBF во втором полулегком весе американца Джервонты Дэвиса (17-0, 16 КО) Флойд Мейвезер-младший не собирается выставлять своего бойца на объединительный бой с чемпионом мира по версии WBO в этой же весовой категории украинцем Василием Ломаченко (7-1 , 5 КО).«Мы никуда не спешим. Никуда не спешим. Мы не думаем о Ломаченко. Ломаченко с Top Rank и пусть себе будет с ними, а мы там, где мы есть. Мы не собираемся объединять пояса сейчас. Нужно подходить к этому вопросу с умом», - сказал Флойд Мейвезер.