Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя





По итогам боя, рассчитанного на 10 раундов, Алим одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде. Бой проходил 14 января в Бруклине (США).

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя. Видео от vRINGe.com:

Видеоподборка от vRINGe.com лучших моментов поединка в среднем весе (до 72,6 кг) за вакантный пояс WBC Silver между американцем Имманувелем Алимом (17-0-1, 10 КО) и украинцем Евгением Хитровым (14-1, 12 КО).