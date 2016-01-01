Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)





Хитров потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере.



На кону поединка стоял вакантный пояс чемпиона по версии WBC Silver. Бой проходил в Бруклине (США).

Фото BoxingScene

Украинский боксер среднего веса 28-летний Евгений Хитров (14-1, 12 КО) потерпел поражение от 23-летнего американца Имманувеля Алима (17-0-1, 10 КО) техническим нокаутом в шестом раунде.Хитров потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере.