Алим о победе над Хитровым

Американский средневес Имманувель Алим (17-0-1, 10 КО) прокомментировал свою победу техническим нокаутом в шестом раунде в бою с украинцем Евгением Хитровым (14-1, 12 КО). Украинец потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере.«Я был сфокусирован и уже в самом начале боя показал ему свою ударную мощь. Но после первого раунда я позволил ему обрести определенную уверенность. Он поймал меня неплохими ударами, но только потому, что я позволил ему это сделать.Как только у меня появилась такая возможность, я поймал его своими ударами - я знал, что он упадет. И я знал, что не могу дать сопернику с таким послужным списком второй шанс - нужно было заканчивать бой, что я и сделал», - сказал Имманувель Алим.Напомним, на кону поединка стоял вакантный пояс чемпиона по версии WBC Silver.