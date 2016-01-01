Алим о победе над Хитровым

Американский средневес Имманувель Алим (17-0-1, 10 КО) прокомментировал свою победу техническим нокаутом в шестом раунде в бою с украинцем Евгением Хитровым (14-1, 12 КО). Украинец потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере.
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