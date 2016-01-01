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19:28 Евгений Хитров: Это был самый ужасный день в моей жизни 159 | Бокс

19:13 Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом 288 | Бокс

18:26 Чешка Коукалова лидирует в общем зачете Кубка мира; Джима потеряла две позиции 264 | Биатлон

16:48 Макарайнен выиграла гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге; Варвинец – 20-я 228 | Биатлон / Главные новости спорта

15:44 Мартен Фуркад укрепил лидерство в общем зачете Кубка мира; Пидручный сохранил 21-е место 219 | Биатлон

15:05 Мартен Фуркад победил в гонке преследования на этапе КМ в Рупольдинге; Пидручный – 18-й 320 | Биатлон / Главные новости спорта

18:39 Женская сборная Украины по биатлону опустилась на 4-е место в Кубке наций 449 | Биатлон

17:30 Макарайнен победила в спринте на этапе КМ в Рупольдтнге; Джима – 11-я 366 | Биатлон / Главные новости спорта

19:29 Мужская сборная Украины по биатлону укрепилась на 7-м месте в Кубке наций 4478 | Биатлон