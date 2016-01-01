Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом

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16:48 Макарайнен выиграла гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге; Варвинец – 20-я 227 | Биатлон / Главные новости спорта
15:44 Мартен Фуркад укрепил лидерство в общем зачете Кубка мира; Пидручный сохранил 21-е место 218 | Биатлон
15:05 Мартен Фуркад победил в гонке преследования на этапе КМ в Рупольдинге; Пидручный – 18-й 319 | Биатлон / Главные новости спорта
18:39 Женская сборная Украины по биатлону опустилась на 4-е место в Кубке наций 449 | Биатлон
17:30 Макарайнен победила в спринте на этапе КМ в Рупольдтнге; Джима – 11-я 366 | Биатлон / Главные новости спорта
19:29 Мужская сборная Украины по биатлону укрепилась на 7-м месте в Кубке наций 4478 | Биатлон
17:34 Мартен Фуркад победил в спринте на этапе Кубка мира; Дмитрий Пидручный – седьмой 537 | Биатлон / Главные новости спорта
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