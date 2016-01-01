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Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом
Украинский боксер среднего веса 28-летний Евгений Хитров (14-1, 12 КО) потерпел поражение от 23-летнего американца Имманувеля Алима (17-0-1, 10 КО) техническим нокаутом в шестом раунде.

Алим дважды отправлял Хитрова в нокдаун — в третьем и шестом раундах. После второго нокдауна Хитров продолжил бой,  но пропустил  несколько мощных ударов соперника  и рефери вынужден был остановить поединок.

Таким образом. Хитров потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере.

На кону поединка стоял вакантный пояс чемпиона по версии WBC Silver.

Бой проходил в Бруклине (США) в андеркарде поединка между чемпионами во втором среднем весе Баду Джеком (WBC) и Джеймсом Дигейлом (IBF), который завершился вничью.
 
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