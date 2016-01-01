Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом

Бой проходил в Бруклине (США) в андеркарде поединка между чемпионами во втором среднем весе Баду Джеком (WBC) и Джеймсом Дигейлом (IBF), который завершился вничью.

Украинский боксер среднего веса 28-летний(14-1, 12 КО) потерпел поражение от 23-летнего американца(17-0-1, 10 КО) техническим нокаутом в шестом раунде.Алим дважды отправлял Хитрова в нокдаун — в третьем и шестом раундах. После второго нокдауна Хитров продолжил бой, но пропустил несколько мощных ударов соперника и рефери вынужден был остановить поединок.Таким образом. Хитров потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере.На кону поединка стоял вакантный пояс чемпиона по версии WBC Silver.