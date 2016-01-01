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Флойд Мэйвезер: Я – самая большая звезда и в боксе, и в ММА

Флойд Мэйвезер: Я – самая большая звезда и в боксе, и в ММА

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что единственный бой, ради которого он готов вернуться на ринг, – против чемпиона UFC Конора МакГрегора.

«Я уже немолодой чувак. И считаю, что теперь стоит выбирать самые умные варианты, а не самые трудные. Поэтому лучший для меня вариант с точки зрения бизнеса – бой против МакГрегора», – сказал Мейвезер.

Также Флойд сообщил, что считает себя самой большой звездой не только в боксе, но и в ММА.

«Я не только лицо бокса, но и лицо ММА. Да, я не боец ММА, но я поддерживаю все контактные виды спорта. Я не слежу за боями по правилам смешанного стиля, но каждый раз, когда я вижу бойца ММА, он хочет со мной сфотографироваться. Я фотографируюсь с ними, потому что они проходят через многое. Все бойцы проходят через многие испытания, чтобы достичь определенного уровня. И бойцам ММА, как и боксерам, приходится многое преодолевать на этом пути», – отметил боксер.

Хотя Мейвезер и не провел ни одного боя по правилам ММА, его неоднократно вызывали на бой два самых популярных бойца UFC – Ронда Раузи и Конор МакГрегор. Бой с последним, по словам Мейвезера, не может состояться, потому что «Конор себе не начальник».
По материалам: Sports.ru
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