Флойд Мэйвезер: Я – самая большая звезда и в боксе, и в ММА

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что единственный бой, ради которого он готов вернуться на ринг, – против чемпиона UFC Конора МакГрегора.
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