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Арум назвал возможных соперников Ломаченко и Гвоздика
Арум назвал возможных соперников Ломаченко и ГвоздикаГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал имена возможных соперников для украинского чемпиона мира WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) Василия Ломаченко (7-1, 5 КО) и полутяжеловеса Александра Гвоздика (12-0, 10 КО), также представляющего Украину, против которых они могут выйти в ринг в рамках вечера бокса 15 апреля в США.

По словам Арума, Ломаченко может провести объединительный поединок с «суперчемпионом» мира WBA из Панамы Хесрилом Гонсалесом (21-1, 8 КО): «Очевидно, что Корралес является предпочтительным вариантом, потому что это объединительный бой, а Ломаченко хочет заполучить другие титулы. Но у нас есть и другие опции».

Напомним, что Корралес стал одним из главных открытий прошлого года, дважды победив в Японии местного чемпиона Такаши Учияму.
Что до Гвоздика, то он может встретиться с кубинцем Юниэски Гонсалесом (18-2, 14 КО), который в прошлом году провёл два боя и оба выиграл досрочно в первом раунде, тогда как в 2015-м потерпел поражения по очкам от Жана Паскаля и Вячеслава Шабранского.   
По материалам: vringe.com
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