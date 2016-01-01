Арум назвал возможных соперников Ломаченко и Гвоздика

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал имена возможных соперников для украинского чемпиона мира WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) Василия Ломаченко (7-1, 5 КО) и полутяжеловеса Александра Гвоздика (12-0, 10 КО), также представляющего Украину, против которых они могут выйти в ринг в рамках вечера бокса 15 апреля в США.По словам Арума, Ломаченко может провести объединительный поединок с «суперчемпионом» мира WBA из Панамы Хесрилом Гонсалесом (21-1, 8 КО): «Очевидно, что Корралес является предпочтительным вариантом, потому что это объединительный бой, а Ломаченко хочет заполучить другие титулы. Но у нас есть и другие опции».Напомним, что Корралес стал одним из главных открытий прошлого года, дважды победив в Японии местного чемпиона Такаши Учияму.Что до Гвоздика, то он может встретиться с кубинцем Юниэски Гонсалесом (18-2, 14 КО), который в прошлом году провёл два боя и оба выиграл досрочно в первом раунде, тогда как в 2015-м потерпел поражения по очкам от Жана Паскаля и Вячеслава Шабранского.