Мейвезер: Мне нравится Уорд, но он не победил Ковалёва

12-кратный чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер-младший 949-0, 26 КО) рассказал, что ему нравится его соотечественник, чемпион в полутяжёлом весе по версиям WBA, WBC и IBF Андре Уорд (31-0, 15 КО), но его победа над россиянином Сергеем Ковалёвым (30-1-1, 26 КО) вызывает много вопросов.Напомним, Уорд победил Ковалёва единогласным решением судей. Сейчас команды ведут переговоры о бое-реванше.«Мне нравится Андре, но я называю вещи своими именами, — приводит слова Мейвезера BoxingScene. - Он не выиграл тот бой. Ему стоит многое поменять, если он намерен боксировать с Ковалёвым снова. Например, нужно поменять тренера. Хантер — совсем не хороший тренер, я так считаю. Он отличный дядька, но он никогда не боксировал сам и не знает, что советовать в сложные моменты боя. Опыт — необходимое условие, хотя бы в любителях. Он бы не смог оказаться в моём углу».