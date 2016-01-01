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Ломаченко и Гвоздик вернутся на ринг 15 апреля
Ломаченко и Гвоздик вернутся на ринг 15 апреля. Фото: Фан-клуб Александра Гвоздика ВконтактеЧемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) проведет свой следующий бой не 25 марта, как планировалось ранее, а 15 апреля.

Об этом на своей странице в Твиттере сообщил боксерский инсайдер Дэн Рафаэль.

Как сказал в комментарии Рафаэлю промоутер Ломаченко Боб Арум, апрельский бой украинца может пройти в казино MGM National Harbor а восточном побережье США.

Также планируется, что в рамках этого же вечера бокса на ринг выйдет и перспективный украинский полутяжеовес Александр Гвоздик (12-0, 10 КО).

Имена соперников Ломаченко и Гвоздика будут объявлены позже.
По материалам: Boxingnews
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