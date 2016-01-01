Ломаченко и Гвоздик вернутся на ринг 15 апреля

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец(7-1, 5 КО) проведет свой следующий бой не 25 марта, как планировалось ранее, а 15 апреля.Об этом на своей странице в Твиттере сообщил боксерский инсайдер Дэн Рафаэль.Как сказал в комментарии Рафаэлю промоутер Ломаченко Боб Арум, апрельский бой украинца может пройти в казино MGM National Harbor а восточном побережье США.Также планируется, что в рамках этого же вечера бокса на ринг выйдет и перспективный украинский полутяжеовес(12-0, 10 КО).Имена соперников Ломаченко и Гвоздика будут объявлены позже.