Джефф Хорн: Я предвижу победу над Пакьяо, у меня хватит для этого мощи

Австралийский полусредневес Джефф Хорн (16-0-1, 11 КО) все увереннее заявляет о своих шансах в намечающемся поединке со звёздным филиппинцем Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО), уже не просто рассчитывая завершить домашний бой в свою пользу, но и остановить матёрого визави.Ранее сообщалось, что команда австралийца уже зарезервировала на 23 апреля арену Suncorp Stadium в Брисбене (Австралия).«Слабость Мэнни Пакьяо в том, что он слишком злоупотребляет безударным движением, хотя это можно назвать и его сильной стороной, поскольку так в него сложнее попасть, – считает Хорн. – Мэнни делает одну и ту же ошибку, двигаясь прямо на удар, как было с Маркесом. Надеюсь, что я смогу заставить его нарваться на один из моих ударов, что удвоит мощь и остановит Пакьяо.Я выступал по всему миру и неоднократно соперничал с топ-бойцами, так что, думаю, с навыками у меня всё в порядке. Я предвижу победу над Пакьяо и уверен, что у меня хватит для этого мощи. Если я попаду по Мэнни, особенно, когда он будет идти на меня, то смогу его поразить. С таким суперчемпионом, как Пакьяо, нокаут – лучший способ победить. Хотя по очкам это определённо будет близкий бой».