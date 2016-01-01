Пакьяо и Хорн договорились о проведении боя 23 апреля

Американский промоутер Боб Арум, представляющий интересы 38-летнего Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО), согласовал для филиппинского боксёра организацию поединка с 28-летним австралийцем Джеффом Хорном (16-0-1, 11 КО). Об этом сам промоутер рассказал в интервью ESPN. Бой Пакьяо с Хорном запланирован на 23 апреля, место проведения поединка пока не определено.



Ранее сообщалось, что команда австралийца уже зарезервировала на указанную дату арену Suncorp Stadium в Брисбене (Австралия).

Американский промоутер Боб Арум, представляющий интересы 38-летнего Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО), согласовал для филиппинского боксёра организацию поединка с 28-летним австралийцем Джеффом Хорном (16-0-1, 11 КО). Об этом сам промоутер рассказал в интервью ESPN. Бой Пакьяо с Хорном запланирован на 23 апреля, место проведения поединка пока не определено.Ранее сообщалось, что команда австралийца уже зарезервировала на указанную дату арену Suncorp Stadium в Брисбене (Австралия).