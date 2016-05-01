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Вскрытие допинг-пробы «Б» Поветкина перенесено на неопределенный срок
Вскрытие допинг-пробы «Б» Поветкина перенесено на неопределенный срокВсемирный боксерский совет (WBC) официально объявил о переносе на неопределенный срок вскрытия допинг-пробы «Б» российского супертяжеловеса Александра Поветкина. Об этом ТАСС заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

«Представители Поветкина не сумели вовремя прибыть на вскрытие и запросили новую дату проведения процедуры», - сказал Сулейман.

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем руководство WBC отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание «временного» чемпиона мира. Соперником Поветкина по нетитульному поединку 17 декабря стал француз Жоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде.

Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат. Вскрытие пробы «Б» должно было состояться 6 января в Лос-Анджелесе (США), однако процедура была отложена.
По материалам: ТАСС
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