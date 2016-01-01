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Джефф Мейвезер: Цифры Флойду делали его хэйтеры, а не фэны
Джефф Мейвезер: Цифры Флойду делали его хэйтеры, а не фэныИзвестный тренер Джефф Мейвезер, приходящийся дядей лучшему в недавнем прошлом боксёру независимо от веса Флойду Мейвезеру-младшему, не видит ничего странного в значительном снижении показателей продаж платных трансляций бокса по системе pay-per-view.

Стоит отметить, что после завершения Флойдом карьеры в сентябре 2015 года ни один поединок не преодолел отметку в 1 миллион проданных PPV, а ближе всего к этому оказались Сауль Альварес и Мигель Котто – права на просмотр этого противостояния в ноябре того же года приобрели 900 000 абонентов.

«Причина, по которой цифры проданных PPV в целом пошли вниз, заключается в завершении карьеры Флойда, а также в том, что никто в принципе не в состоянии тягаться с ним в этом плане. Эта эра в боксе, возможно, надолго минула, хотя есть ещё Сауль Альварес – единственный парень, который может делать хорошие PPV. Конечно, есть несколько больших поединков, которые можно организовать», – заявил Мейвезер-дядя в интервью On The Ropes Boxing Radio.

«На самом деле, эти цифры Флойду обеспечивали больше хэйтеры, нежели фэны, потому что люди не хотели упустить шанса увидеть его поверженным, продолжая и продолжая платить за такую возможность. Но Флойд так и не удовлетворил их ожидания».
По материалам: vringe.com
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