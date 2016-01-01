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Тренер Вавжика: Анджей заматерел, мы должны побеждать Уайлдера
Тренер Вавжика: Анджей заматерел, мы должны побеждать Уайлдера Второй титульный шанс в карьере в команде супертяжеловеса Анджея Вавжика (33-1, 19 КО) обещают не профукать так бесславно, как это было в его поединке против Александра Поветкина. По словам коуча польского бойца, Фёдора Лапина, его подопечный «заматерел» и отправится в США, чтобы победить чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера (37-0, 36 КО).

«Да, это серьёзный вызов всем нам — Анджею, мне и нашей команде. Сражаться за мировой титул в США, на глазах у миллионов, это мечта любого мальчишки, взявшего в руки боксёрские перчатки. Мы должны побеждать», — заявил коуч Polsat.

«Когда объявили о бое Гловацки против Хука, то многие эксперты не давали и шанса Кшиштофу, — приводит пример Лапин. — Но бокс — крайне непредсказуемый вид спорта, сюрпризы на каждом шагу. У Вавжика на руках шанс войти в историю бокса, и мы всё сделаем, чтобы воплотить этот шанс в жизни. Всё, что потребуется, это упорная работа, ментальная стойкость и бойцовская зрелость, которая есть у Анджея. Тот Анджей, которого вы сейчас видите, и тот, который был год назад, — разные люди».

После поражения в мае 2013 года Александру Поветкину — тогда ещё россиянин был «обычным» чемпионом мира WBA — ныне 29-летний Вавжик провёл шесть малозначительных боёв, в которых досрочным образом побил троих «стариков» и троих джорнименов.

Поединок Уайлдер – Вавжик состоится 25 февраля в Бирмингеме (Алабама, США) на Legacy Arena. Для Деонтея это будет пятая защита титула WBC.


По материалам: vringe.com
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