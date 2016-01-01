Фьюри: Я больше не цыган, отныне называйте меня Горга Тайс

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец



«Я больше не цыган. Отныне называйте меня Горга Тайс ("горгами” ирландские цыгане называют тех, кто не является цыганом -). 2017 - это новое начало.



Я просто чувствую, что я не цыган, я не исповедую верований, присущих цыганской культуре. Так что я объявляю, что я больше не являюсь цыганом.



Мне нравится мой первый день в качестве не цыгана, жизнь стала значительно легче, я ею просто наслаждаюсь», - написал Тайсон Фьюри.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО), называвший себя ранее не иначе как «Цыганский король», на своей странице в Твиттере сделал очередное неожиданное заявление, отказавшись от своих цыганских корней.«Я больше не цыган. Отныне называйте меня Горга Тайс ("горгами” ирландские цыгане называют тех, кто не является цыганом -). 2017 - это новое начало.Я просто чувствую, что я не цыган, я не исповедую верований, присущих цыганской культуре. Так что я объявляю, что я больше не являюсь цыганом.Мне нравится мой первый день в качестве не цыгана, жизнь стала значительно легче, я ею просто наслаждаюсь», - написал Тайсон Фьюри.

По материалам: Boxingnews