WBA санкционировала бой за титул чемпиона мира между Бриггсом и Окендо

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) санкционировала бой за вакантный титул регулярного чемпиона мира в супертяжёлом весе между 45-летним американцем Шенноном Бриггсом (60-6-1, 53 КО) и 43-летним пуэрториканцем Фресом Окендо (37-8, 24 КО), сообщает Fightnews.



WBA отвела командам на достижение договорённости по бою 30 дней. Если в указанный срок им не удастся договориться о дате и месте проведения поединка, будут проведены промоутерские торги.



Кроме того, ожидается, что победитель поединка Бриггс — Окендо проведёт первую защиту титула в бою с россиянином Александром Устиновым.

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) санкционировала бой за вакантный титул регулярного чемпиона мира в супертяжёлом весе между 45-летним американцем Шенноном Бриггсом (60-6-1, 53 КО) и 43-летним пуэрториканцем Фресом Окендо (37-8, 24 КО), сообщает Fightnews.WBA отвела командам на достижение договорённости по бою 30 дней. Если в указанный срок им не удастся договориться о дате и месте проведения поединка, будут проведены промоутерские торги.Кроме того, ожидается, что победитель поединка Бриггс — Окендо проведёт первую защиту титула в бою с россиянином Александром Устиновым.