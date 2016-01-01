Для боя Пакьяо — Хорн на 23 апреля забронирована арена

Команда 28-летнего австралийца Джеффа Хорна (16-0-1, 11 КО) уже забронировала на 23 апреля арену Suncorp Stadium в Брисбене (Австралия) для проведения поединка с чемпионом мира во втором полусреднем весе по версии WBO 38-летнего филиппинца Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО), сообщает BoxingScene.Ранее появилась информация, что свой следующий бой Пакьяо может провести в Австралии против Хорна, занимающего вторую строчку рейтинга WBO. Прежде предполагалось, что Хорну необходимо победить по меньшей мере ещё одного именитого соперника, чтобы заполучить бой с Пакьяо. Однако недавние комментарии Арума, объявившего о намерении устроить для Пакьяо мировое турне, изменили ситуацию.