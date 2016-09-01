Промоутер Джошуа: 29 апреля будет очень болезненным для Кличко

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14:16 Корралес готов драться с Ломаченко, но при одном условии 113 | Бокс

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12:40 Брисбен. Корне в финале ожидает победительницу матча Свитолина – Плишкова 93 | Теннис

12:27 НБА. 14 очков Леня помогли «Финиксу» обыграть «Даллас», «Сан-Антонио» разгромил «Денвер» и другие результаты 109 | Баскетбол

11:06 НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Коламбус», «Чикаго» в овертайме одолел «Баффало», «Сан-Хосе» проиграл «Миннесоте» и другие результаты 138 | Хоккей