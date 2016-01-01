Гловацки: Я уверен, что если бы был на 100% готов, то победил бы Усика

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе поляк Кшиштоф Гловацки (26-1, 16 КО) заявил в интервью польскому изданию Weslo, не проиграл бы украинцу



«За две недели до боя я валялся в постели с температурой 40 градусов и пропустил самые важные спарринги, - заявил Кшиштоф в интервью польскому изданию Weslo. - В бою мне не хватало воздуха и силы, я молился о (финальном) гонге. У меня было ужасное обезвоживание - я выпил семь литров воды, а после боя не мог даже сдать пробу на допинг.



Также у меня были проблемы с локтем и запястьем. Еще когда разминался в раздевалке, нанес удар правой и мое запястье "рассыпалось" - я не смог сжать ладонь. В бою каждый мой удар заканчивался болью, но меня вела моя гордость. Я уверен, что если бы я был на 100% готов, я победил бы Усика».



Напомним, 17 сентября в Гданьске Александр Усик завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг), победив единогласным решением судей, не знавшего ранее поражений, Кшиштофа Гловацки.

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе поляк Кшиштоф Гловацки (26-1, 16 КО) заявил в интервью польскому изданию Weslo, не проиграл бы украинцу Александру Усику (11-0, 10 КО), если бы подошел к бою с ним без проблем со здоровьем.«За две недели до боя я валялся в постели с температурой 40 градусов и пропустил самые важные спарринги, - заявил Кшиштоф в интервью польскому изданию Weslo. - В бою мне не хватало воздуха и силы, я молился о (финальном) гонге. У меня было ужасное обезвоживание - я выпил семь литров воды, а после боя не мог даже сдать пробу на допинг.Также у меня были проблемы с локтем и запястьем. Еще когда разминался в раздевалке, нанес удар правой и мое запястье "рассыпалось" - я не смог сжать ладонь. В бою каждый мой удар заканчивался болью, но меня вела моя гордость. Я уверен, что если бы я был на 100% готов, я победил бы Усика».Напомним, 17 сентября в Гданьске Александр Усик завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг), победив единогласным решением судей, не знавшего ранее поражений, Кшиштофа Гловацки.

По материалам: Boxingnews