Гловацки: Я уверен, что если бы был на 100% готов, то победил бы Усика

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе поляк Кшиштоф Гловацки (26-1, 16 КО) заявил в интервью польскому изданию Weslo, не проиграл бы украинцу Александру Усику (11-0, 10 КО), если бы подошел к бою с ним без проблем со здоровьем.
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