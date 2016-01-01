Гэри Расселл: Мистеру Ломаченко придется снова со мной драться

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе(7-1, 5 КО) вынужден будет дать матч-реванш американцу(27-1, 16 КО). По крайней мере, в это верит сам обладатель не только пояса WBC в полулегком весе, но и поражения по очкам трехлетней давности от украинца.«Да я планирую подниматься по дивизионам, однако я все еще могу относительно легко сгоняться до полулегкого веса, да и намерен сначала зачистить этот дивизион»,— сказал он BoxingScene.«Даже если Ломаченко проиграет следующие 10 боев, до конца моей карьеры ему придется еще раз со мной встретиться. В тот раз народ не увидел привычного Гэри Расселла. Я зачищу этот дивизион, а мистеру Ломаченко придется снова со мной драться».18 февраля в Цинциннати, штат Огайо (США) Расселл выйдет в ринг против колумбийского претендента — «временного» чемпиона WBC Оскара Эскандона (25-2, 17 КО).