Арум: За реванш с Ломаченко Салидо запросил сумасшедшие деньги, а потом сказал «нет»

Промоутер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) украинца Василия Ломаченко (7-1, 5 КО) Боб Арум обвинил экс-чемпиона мира в двух весовых категориях мексиканца Орландо Салидо (43-13-4, 30 КО) в нежелании проводить бой-реванш с украинским чемпионом.«Орландо Салидо струсил. Только этим можно объяснить его отказ, - сказал Боб Арум в комментарии Ring TV. - Он запросил сумасшедшие деньги, а потом он сказал "нет". Он просто отказался принимать бой. Почему? Потому что он знает, что не сможет выиграть у Ломаченко.В первый раз ему просто повезло. Он соскочил с боя, по-другому это назвать нельзя, так как какими бы ни были его финансовые требования, мы были готовы удовлетворить их, но он все равно дал нам понять, что не заинтересован в этом поединке».