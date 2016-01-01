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Тайсон Фьюри: Кличко победил 10 бывших олимпийцев, сможет ли одолеть еще одного?

Тайсон Фьюри: Кличко победил 10 бывших олимпийцев, сможет ли одолеть еще одного?

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (30-4, 26 КО) спросил у своих болельщиков, сможет ли украинец Владимир Кличко (64-4, 53 КО) побить Олимпийского чемпиона 2012 года Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).

«Кличко побил 10 олимпийцев в своей карьере, двух чемпионов и двух серебряных медалистов, сможет ли он побить ещё одного чемпиона?» — написал Фьюри на своей странице в «твиттере».

Примечательно, что Фьюри ошибся в статистике. Кличко победил двух олимпийских чемпионов — Александра Поветкина и Рэя Мерсера, однако украинец побил троих серебряных медалистов — Пеа Вольфграмма, Султана Ибрагимова и Криса Бёрда (дважды).

Сам Кличко является чемпионом Олимпийских игр 1996 года в Атланте.

Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на стадионе  «Уэмбли» в Лондоне. На момент боя Кличко будет 41 год, Джошуа – 27 лет. На кону боя вакантные титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO и титул чемпиона мира по версии IBF (3-я защита Джошуа).

По материалам: Чемпионат.com
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