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Дон Кинг: Стиверн потерял $ 1,5 млн из-за отмены боя с Поветкиным

Дон Кинг: Стиверн потерял $ 1,5 млн из-за отмены боя с Поветкиным

Дон Кинг, промоутер канадского супертяжеловеса Бермейна Стиверна, рассказал о потерях его команды из-за отмены боя с россиянином Александром Поветкиным за титул «временного» чемпиона WBC. Перед боем допинг-проба Поветкина  дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.

«После всего Стиверн был очень сильно разочарован. Он потерял $ 1,5 миллиона. Плюс мы потеряли те деньги, которые вложили в его подготовку, — около $ 300-400 тысяч. Мы проиграли торги, мы вложились в подготовку, в перелеты, в визы для всей команды. Также мы потеряли деньги, которые должны были получить после боя. Все те потери, которые произошли, — это просто катастрофа! Не могу предсказать, что произойдёт в будущем с этим боем. В этой ситуации мы жертвы, она нас очень серьёзно ранила. Как с точки зрения денег, так и морально», — приводит слова Кинга «Р-Спорт».

Ранее Кинг заявил, что еще не принял решения, будет ли судиться с Рябинским из-за сорванного поединка.
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