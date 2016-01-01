Дон Кинг: Стиверн потерял $ 1,5 млн из-за отмены боя с Поветкиным

Дон Кинг, промоутер канадского супертяжеловеса Бермейна Стиверна, рассказал о потерях его команды из-за отмены боя с россиянином Александром Поветкиным за титул «временного» чемпиона WBC. Перед боем допинг-проба Поветкина дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.
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