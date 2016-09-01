Хирн: Джошуа может отказаться от пояса IBF ради боя с Уайлдером

Промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии IBF британца Энтони Джошуа Эдди Хирн считает, что его клиент может отказаться от пояса, чтобы избежать обязательной защиты титула. 29 апреля Джошуа проведет бой против



«Эта ситуация похожа на ту, в которой потерял свой пояс

Промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии IBF британца Энтони Джошуа Эдди Хирн считает, что его клиент может отказаться от пояса, чтобы избежать обязательной защиты титула. 29 апреля Джошуа проведет бой против Владимира Кличко . На кону будут пояса IBF и WBA.«Эта ситуация похожа на ту, в которой потерял свой пояс Тайсон Фьюри , — приводит слова Хирна ringpolska. - Нельзя собрать все пояса и при этом организовывать бои, которые интересны фанатам. В IBF говорят, если Джошуа победит Кличко, то должен боксировать с Пулевым. Но мы хотим организовать бой против Уайлдера уже будущим летом. Либо выйти против Джозефа Паркера. Если нужно будет, Джошуа может отказаться от пояса IBF».