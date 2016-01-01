Следующим соперником Усика может стать американец Майкл Хантер

Следующим соперником чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе



Американский журналист Митчелл Абрамсон сообщил в



В андеркарте этого же поединка может пройти и следующий бой Усика, который выступает в одной весовой категории с Хантером.



Читайте также: Усик может провести следующий бой 18 марта в Нью-Йорке

Следующим соперником чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александра Усика (11-0, 10 КО) может стать 28-летний американец Майкл Хантер-младший (12-0, 8 КО).Американский журналист Митчелл Абрамсон сообщил в Твиттере , что Хантер может провести следующий бой 18 марта в андеркарте поединка Головкин – Джейкобс.В андеркарте этого же поединка может пройти и следующий бой Усика, который выступает в одной весовой категории с Хантером.