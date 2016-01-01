Карл Фроч: Все захотят увидеть бой Джошуа и Фьюри

Британский экс-чемпион мира в суперсреднем весе Карл Фроч надеется, что его соотечественник, супертяжеловес



«Думаю, Джошуа победит Кличко, хотя это будет сложнее, чем я думал поначалу. Но в итоге он всё равно сделает то, что до него уже сделал (Тайсон) Фьюри, – приводит слова Фроча Sky Sports. – После этого останется один вопрос: кто лучше – Джошуа или Фьюри. И Энтони, и Тайсон еще не проигрывали, и мы все захотим это увидеть. Для начала нужно, чтобы Фьюри вернулся, потому что он является прекрасным дополнением для мира бокса, и ты никогда не знаешь, чего от него ожидать. Когда он побил Кличко, мы все были поражены, и его определенно не стоит списывать со счетов. Будем надеяться, что такой бой реален».



Напомним, поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На кону боя вакантные титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO и титул чемпиона мира по версии IBF (3-я защита Джошуа).

Британский экс-чемпион мира в суперсреднем весе Карл Фроч надеется, что его соотечественник, супертяжеловес Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) возобновит карьеру и выйдет в ринг против действующего чемпиона мира Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), также представляющего Туманный Альбион, чтобы выяснить, кто из победителей Владимира Кличко (64-4, 53 КО) лучше. Говоря об этом, Карл предвидит победу Джошуа над Кличко в предстоящем поединке.«Думаю, Джошуа победит Кличко, хотя это будет сложнее, чем я думал поначалу. Но в итоге он всё равно сделает то, что до него уже сделал (Тайсон) Фьюри, – приводит слова Фроча Sky Sports. – После этого останется один вопрос: кто лучше – Джошуа или Фьюри. И Энтони, и Тайсон еще не проигрывали, и мы все захотим это увидеть. Для начала нужно, чтобы Фьюри вернулся, потому что он является прекрасным дополнением для мира бокса, и ты никогда не знаешь, чего от него ожидать. Когда он побил Кличко, мы все были поражены, и его определенно не стоит списывать со счетов. Будем надеяться, что такой бой реален».Напомним, поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На кону боя вакантные титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO и титул чемпиона мира по версии IBF (3-я защита Джошуа).