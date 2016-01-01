Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

Американский телеканал ESPN признал автором лучшего нокаута в 2016 году украинца Василия Ломаченко (7-1, 5 КО), в который он в пятом раунде отправил пуэрториканца Романа Мартинеса (29-3-3, 17 КО) и отобрал у него пояс чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе. Бой состоялся 12 июня в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Theater.



Василий Ломаченко – Роман Мартинес. Видео нокаута: Американский телеканал ESPN признал автором лучшего нокаута в 2016 году украинца Василия Ломаченко (7-1, 5 КО), в который он в пятом раунде отправил пуэрториканца Романа Мартинеса (29-3-3, 17 КО) и отобрал у него пояс чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе. Бой состоялся 12 июня в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Theater.