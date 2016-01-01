Питер Фьюри: Хьюи — обязательный претендент на титул WBO

Отец и тренер 22-летнего британского боксера Хьюи Фьюри (20-0, 10 КО) Питер Фьюри заявил, что его сын стал обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBO, которым владеет 24-летний новозеландец Джозеф Паркер (22-0, 18 КО).«Фрэнк Уоррен сказал Хьюи, что он стал претендентом на титул WBO. Сейчас Фрэнк ведёт переговоры и пытается договориться с Джозефом Паркером о бое в Британии. Хотим провести чемпионский бой в апреле», — приводит слова Питера Фьюри World Boxing News.Напомним, 10 декабря текущего года Паркер в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO победил мексиканца Энди Руиса решением судей.Ранее Питер Фьюри говорил, что Паркер — сильнейший боксер супертяжелого дивизиона в мире.