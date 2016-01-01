Бывший чемпион мира по боксу Хаттон заявил, что пытался покончить с собой

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в весовой категории до 63 кг британец Рикки Хаттон несколько раз пытался покончить с собой. Об этом он сообщил в интервью британской газете Guardian.«Я пытался убить себя несколько раз, - сказал 38-летний боксер. - Временами я ходил в паб, напивался там, а потом приходил домой и подолгу сидел с ножом в темноте».В активе Хаттона бои с такими известными боксерами, как россиянин Костя Цзю (победа решением судей), филиппинец Мэнни Пакьяо (поражение нокаутом) и американец Флойд Мейвезер (поражение техническим нокаутом). Всего на профессиональном ринге он провел 48 поединков, выиграв 45 из них (32 - нокаутом) и проиграв в трех.