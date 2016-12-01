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Джошуа пока не знает, какую тактику выберет на поединок с Кличко

Джошуа пока не знает, какую тактику выберет на поединок с Кличко

Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) сомневается в том, что 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в столице Великобритании украинец Владимир Кличко (64-4, 53 КО) внезапно изменит своему чрезвычайно расчётливому стилю и пойдёт с ним рубиться ударом на удар.

«Я его уважаю, но его стиль не возбуждает, нет. Благодаря ему он продержался очень долго, потому тут нечего критиковать. Но нужно работать в инфайтинге тоже, больше отвешивать. Первые раунды всегда на откуп разведке, но к четвертому уже пора делать зрелищный бой. Будет ли это бой в стиле Риддика Боу с Эвандером Холифилдом? Или, может, как у Диллиана Уайта с Дереком Чисорой? Не угадаешь. Но что-то я сомневаюсь, что он будет так драться», — рассказал Энтони на канале Sky Sports.

Напомним, Владимир выйдет на мегафайт уже 41-летним ветераном после 17 месяцев простоя без боёв.

«Кличко доминирует, когда вынуждает противника отступать, двигаться по периметру ринга. Он даже Фьюри, который был выше и крупнее, вынуждал много перемещаться. Так что надо ему давать понять, что он не хозяин ринга: финтить, заставлять его отступать, навешивать на него массу в клинче. Либо танцевать, как Фьюри, и уворачиваться от ударов», — размышляет Джошуа.

По его словам, он пока и сам не знает, какую тактику и стратегию выберет с тренером на поединок с украинцем.

«Самому интересно, в каком стиле я с ним отбоксирую, — сказал британец. — Мне нравится приспосабливаться к противнику. Возможно, я буду его контрить. Может, отработаю на задней ноге. Пока плана нет. Именно поэтому мне по нраву, когда в мою сторону летят удары: я так просчитываю оппонента. Надеюсь, с течением раундов просчитаю Кличко».

Напомним, на кону боя будет титул IBF, которым владеет Джошуа и вакантный WBA Super.
По материалам: vringe.com
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