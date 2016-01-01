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Уайлдер: В бою с Вавжиком покажу лучшее, на что способен

Уайлдер: В бою с Вавжиком покажу лучшее, на что способен

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (37-0, 36 KO) дал комментарий к предстоящему бою с поляком Анджеем Вавжиком (33-1-0, 19 КО).

«Я очень воодушевлен предстоящей пятой защитой титула, которую проведу перед своими болельщиками на «Легаси-арене» в Бирмингеме 25 февраля, — цитирует Уайлдера Fightnews. - Это всегда весело — показать свои таланты перед домашними болельщиками. Это возможность, которой я с нетерпением жду, и это заставит показать меня лучшее, на что я способен. Я здоров и готов показать фантастическое шоу».

Напомним, Уайлдер завоевал титул WBC в январе 2015 года, одержав победу над канадцем Бермейном Стиверном единогласным решением судей.
Последний раз Уайлдер выходил в ринг в июне 2016 года, победив Криса Арреолу техническим нокаутом в 8-м раунде. После боя стало известно, что Уайлдер получил серьезную травму правой руки и выбыл до конца года. Ранее сообщалось, что Уайлдер уже восстановился и приступил к тренировкам.


По материалам: Чемпионат.com
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