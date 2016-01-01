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Уайлдер изменил свое мнение о фаворите в бою Кличко – Джошуа

Уайлдер изменил свое мнение о фаворите в бою Кличко – Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (37-0, 36 КО), который несколько недель назад в эфире телеканала Showtime говорил, что в бою Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) с Владимиром Кличко (64-4, 53 КО) будет болеть за британца, но фаворитом считает украинца, изменил свое мнение.

«Джошуа - боксер высочайшего уровня, и мое сердце говорит мне, что он побьет Кличко, - заявил Уайлдер в интервью Boxing News. - Я все еще уверен, что время стучится в дверь Владимира, но Кличко еще не полностью истрачен. Для него было позором проиграть Тайсону Фьюри. Он правил супертяжелом дивизионом 10 лет и тут вдруг проигрывает. Примеряя его ситуацию на себя, могу сказать, что в случае поражения мое сердце опустилось бы до желудка. А если бы это произошло после десятилетнего доминирования, то я бы чувствовал себя на самом дне.

Тот факт, что Кличко ранее спарринговал с Джошуа и хочет вернуться - возможно, мы что-то увидим. С другой стороны, Джошуа молод, силен и не уступает Кличко в росте. Как правило, в таких ситуациях молодость берет верх.

Иногда, если ты лишился своего трона, лучше уже не пробовать вернуть его себе. Твой молодой соперник свежее, он изучал тебя, знает каждое твое движение. Тебе может казаться, что ты ни в чем не ухудшился, но твое тело и твой разум уже стали слишком медленными.
Но в целом могу сказать, что это будет интересный бой для дивизиона. Я рад, что он состоится, и вы можете ждать моего боя с победителем этого поединка».
По материалам: Boxingnews
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