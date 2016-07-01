Хьюи Фьюри: Хирн предлагал бой против Джошуа, но гонорар меня не устроил

Британский супертяжёловес Хьюи Фьюри (20-0, 10 КО) рассказал, что промоутер чемпиона IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) Эдди Хирн предлагал ему бой, но тот отказался из-за маленького гонорара.«Хирн предложил мне бой. Если говорить честно, речь идёт о нескольких сотнях тысяч», — приводит слова Фьюри BoxNation. - Джошуа бы заработал $ 8 млн. Думаете, я за орехи дерусь? Я молодой боксёр. Но я не могу боксировать, когда ему дают $ 8 млн, а мне $ 200 тыс. — это же ничего. Его команда определённо не хочет поединка со мной. Мне 22 года, у меня 20 побед. Я всё равно стану чемпионом мира».