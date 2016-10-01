Хэй: Для меня главный приз — титул чемпиона мира в тяжелом весе, а не деньги

Британский боксер



Напомним, в январе нынешнего года Дэвид Хэй вернулся в бокс после 4-летней паузы. Однако британец заявил, что вернулся не для того, чтобы заработать побольше денег.



«Я вернулся ради того, чтобы стать чемпионом мира в тяжелом весе цитирует Хэя BoxingScene. - Мои первые 2 боя после возвращения не были очень денежными. Я мог бы получить в 3 или 4 раза большую сумму, если бы дело было в деньгах. Для меня главный приз — это титул чемпиона мира в тяжелом весе, а не деньги».



Также Хэй прокомментировал свой предстоящий бой с Тони Беллью, который пройдет 4 марта 2017 года в Лондоне.



«У Беллью большое сердце. Он очень жесткий и выносливый. Но он очень любит болтать и «продавать» свои бои. Он очень назойлив. И люди, которые знают его лично, говорят о нем то же самое.



Наш бой будет очень зрелищным с самого начала. Но он закончится тогда, когда я решу. В каком раунде я захочу нокаутировать Беллью, в том раунде это и случится».

Британский боксер Дэвид Хэй (28-2, 26 КО) рассказал о причинах своего возвращения в ринг.Напомним, в январе нынешнего года Дэвид Хэй вернулся в бокс после 4-летней паузы. Однако британец заявил, что вернулся не для того, чтобы заработать побольше денег.«Я вернулся ради того, чтобы стать чемпионом мира в тяжелом весе цитирует Хэя BoxingScene. - Мои первые 2 боя после возвращения не были очень денежными. Я мог бы получить в 3 или 4 раза большую сумму, если бы дело было в деньгах. Для меня главный приз — это титул чемпиона мира в тяжелом весе, а не деньги».Также Хэй прокомментировал свой предстоящий бой с Тони Беллью, который пройдет 4 марта 2017 года в Лондоне.«У Беллью большое сердце. Он очень жесткий и выносливый. Но он очень любит болтать и «продавать» свои бои. Он очень назойлив. И люди, которые знают его лично, говорят о нем то же самое.Наш бой будет очень зрелищным с самого начала. Но он закончится тогда, когда я решу. В каком раунде я захочу нокаутировать Беллью, в том раунде это и случится».

По материалам: Sportarena