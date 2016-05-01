Вoxingnews24: Ломаченко лучший боксер 2016 года

Украинец Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) признан лучшим боксером 2016 года по версии авторитетного боксерского издания



В июне 2016 года Ломаченко



В ноябре



Украинец7-1, 5 КО) признан лучшим боксером 2016 года по версии авторитетного боксерского издания Вoxingnews24 В июне 2016 года Ломаченко одержал досрочную победу над чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) 33-летним пуэрториканцем Романом «Рокки» Мартинесом (29-3-3, 17 КО), нокаутировав его в пятом раунде.В ноябре Василий защитил свой титул , одержав победу в бою против ранее непобедимого чемпиона WBA в полулегком весе Николаса Уолтерса (26-1-1, 21 КО). После седьмого раунда ямаец отказался продолжать бой. Рефери зафиксировал победу Ломаченко техническим нокаутом.