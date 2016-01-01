Менеджер Постола: Виктор готов драться с кем угодно

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе украинец Виктор Постол (28-1, 12 КО) готов без раскачки попытаться вернуться на чемпионскую вершину, утверждает его менеджер Вадим Корнилов. Напомним, что в июле уходящего года Виктор потерпел поражение по очкам в объединительном поединке от американца Теренса Кроуфорда.«Мы открыты для любых поединков и ждём предложений по следующему бою, – цитирует Корнилова Boxingscene. – Постол никогда не говорил "нет” какому-либо поединку, и именно так мы вышли на бой с Кроуфордом. Хотя деньги, которые получил Виктор, были далеки от уровня PPV на НВО. Мы хотели этого боя, потому что нам был нужен вызов».По словам Корнилова, Постол готов выйти на бой против Рикки Бёрнза или Джулиуса Индонго – действующих чемпионов мира по версиям WBA и IBF, соответственно. Хотя не исключён вариант, при котором украинец сменит весовую категорию: «Думаю, это возможно. Виктор нокаутировал (Лукаса) Маттиссе на НВО и хорошо отбоксировал против лучшего бойца дивизиона в лице Теренса Кроуфорда на НВО РРV. Он замечательный боец, которого очень многие боятся. Что если никто не захочет показать себя в поединке с этим мастеровитым украинцем? Перейдёт ли он в следующий вес, чтобы бросить вызов лучшим в 66,7 кг? Это вариант, но не приоритет. Постол прекрасно себя чувствует в 63,5 кг».