Стиверн не считает убедительными доводы команды Поветкина о допинг-тесте

Бермейн Стиверн считает неубедительными доводы команды Александра Поветкина относительно ситуации с допинг-тестами, из-за которой был сорван их бой.Напомним, что бой был отменен, после того как в допинг-пробе Поветкина был обнаружен остарин. Однако в следующей пробе была найдена крайне малая доза запрещенного вещества (20 пикограмм на миллилитр). 20 пикограмм — это 20 триллионных грамма. Такое малое количество вещества говорит о том, что оно не могло быть принято умышленно. Скорее всего, запрещенное вещество попало в организм спортсмена через еду или пищевые добавки.«Это сравнимо с Олимпийскими играми, - сказал Стиверн в эфире BaylorIC TV. - Не имеет значения, какое количество запрещённого вещества найдено в вашем организме. Даже если в этом числе десять нулей после запятой. Если в вашем теле появилось запрещённое вещество, вас дисквалифицируют».