Бывший чемпион мира по боксу был избит на автозаправке

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях никарагуанец Рикардо Майорга (31-9-1, 25 КО) был избит на одной из автозаправок в Манагуа (Никарагуа), сообщает Boxingscene.



Конфликт произошел в очереди на заправке. Неизвестный достал биту и нанес несколько ударов Майорге, а затем скрылся с места происшествия.



В своем последнем бою в августе 2015 года 43-летний Майорга американцу Шейну Мозли проиграл нокаутом в шестом раунде.

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях никарагуанец Рикардо Майорга (31-9-1, 25 КО) был избит на одной из автозаправок в Манагуа (Никарагуа), сообщает Boxingscene.Конфликт произошел в очереди на заправке. Неизвестный достал биту и нанес несколько ударов Майорге, а затем скрылся с места происшествия.В своем последнем бою в августе 2015 года 43-летний Майорга американцу Шейну Мозли проиграл нокаутом в шестом раунде.