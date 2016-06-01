Салидо: Бой с Ломаченко будет что надо – в этом я уверен

Мексиканец Орландо Салидо (43-13-4, 30 КО) надеется, что контракт на реванш с Василием Ломаченко (7-1, 5 КО) будет подписан в ближайшее время, хоть и признает, что с марта 2014 года, когда они встретились в ринге впервые, украинец серьезно прибавил.Напомним, что Салидо стал соперником Василия уже во втором поединке на профиринге, и тогда украинец, проиграл решением судей.«Мы ведем переговоры и ждем боя с Ломаченко в марте. Надеемся, переговоры завершатся положительно, и мы двинемся дальше, – цитирует Орландо Boxingscene. – (За три года, прошедших с первого боя) Ломаченко стал более живым, у него теперь больше качеств, он лучше освоился в профессиональном боксе. Бой будет что надо – в этом я уверен».Ранее Василий отметил, что контракт на реванш с Салидо еще не подписан, но все идет именно к этому.