Рябинский: Нас ждет большой суд, будем выгрызать свои права

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что в 2017 году команду Александра Поветкина ждет судебное разбирательство в связи с новыми результатами допинг-теста, который не обнаружил в организме россиянина следов запрещенных веществ.



23 декабря Рябинский получил новые результаты, согласно которым допинг-проба Поветкина, взятая 13 декабря – чистая.



«Что касается боев и прочего: нас ждет большой суд в следующем году. Будем судится, будем смотреть, что это и как с этим бороться. Это уже дальше не Сашина война, а моя война с адвокатами. Будем выгрызать свои права», — заявил Рябинский.



Ранее в организме Поветкина была

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что в 2017 году команду Александра Поветкина ждет судебное разбирательство в связи с новыми результатами допинг-теста, который не обнаружил в организме россиянина следов запрещенных веществ.23 декабря Рябинский получил новые результаты, согласно которым допинг-проба Поветкина, взятая 13 декабря – чистая.«Что касается боев и прочего: нас ждет большой суд в следующем году. Будем судится, будем смотреть, что это и как с этим бороться. Это уже дальше не Сашина война, а моя война с адвокатами. Будем выгрызать свои права», — заявил Рябинский.Ранее в организме Поветкина была обнаружена малая доза остарина . Из-за этого поединок за титул временного чемпиона по версии WBC против канадца Бермейна Стиверна не состоялся.