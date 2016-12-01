Кличко: У нас с Джошуа не будет высказываний в стиле «Я съем твоих детей»

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко (64-4, 53 КО) поделился ожиданиями от боя против чемпиона IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).



«Я мотивирован на этот бой до кончиков волос. Больше года ждал реванша против



Вне ринга мы с Джошуа друзья, но во время поединка дружбы не будет. Если он победит, я поздравлю его. Джошуа — великолепный боксер, будущее супертяжелого веса. Не менее важно, что мы встретимся с уважением. Не будет высказываний в стиле „Я съем твоих детей", мы не будем бросаться стульями или столами», — приводит слова Кличко Abendzeitung.



Напомним, поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на 90-тысячном стадионе «Уэмбли». На кону титул IBF, принадлежащий Джошуа, и вакантный WBA Super. На момент боя Кличко будет 41 год, Джошуа – 27 лет.



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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе(64-4, 53 КО) поделился ожиданиями от боя против чемпиона IBF(18-0, 18 КО).«Я мотивирован на этот бой до кончиков волос. Больше года ждал реванша против Тайсона Фьюри , готовился к нему, но этот бой еще лучше. Его ждут все.Вне ринга мы с Джошуа друзья, но во время поединка дружбы не будет. Если он победит, я поздравлю его. Джошуа — великолепный боксер, будущее супертяжелого веса. Не менее важно, что мы встретимся с уважением. Не будет высказываний в стиле „Я съем твоих детей", мы не будем бросаться стульями или столами», — приводит слова Кличко Abendzeitung.Напомним, поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на 90-тысячном стадионе «Уэмбли». На кону титул IBF, принадлежащий Джошуа, и вакантный WBA Super. На момент боя Кличко будет 41 год, Джошуа – 27 лет.