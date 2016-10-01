WBA и IBF назначили разных соперников для победителя боя Кличко - Джошуа

Победитель боя между украинцем(64-4, 53 КО) и британцем(18-0, 18 КО) может лишиться чемпионских поясов после поединка. WBA и IBF, чьи титулы чемпиона мира в тяжелом весе будут стоять на кону в этом бою, назначили победителю разных обязательных соперников, сообщает Boxing Scene.IBF требует от чемпиона встречи с болгарином Кубратом Пулевым (24-1, 13 КО), а WBA назначила ему бой с кубинцем Луисом Ортисом (27-0, 23 КО).Таким образом, Кличко или Джошуа смогут защитить лишь один титул из двух. В случае если по контракту будет назначен реванш, победитель боя может лишиться обоих поясов.Напомним, поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на 90-тысячном стадионе «Уэмбли». На кону титул IBF, принадлежащий Джошуа, и вакантный WBA Super.