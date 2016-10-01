WBA и IBF назначили разных соперников для победителя боя Кличко - Джошуа

Победитель боя между украинцем Владимиром Кличко (64-4, 53 КО) и британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) может лишиться чемпионских поясов после поединка. WBA и IBF, чьи титулы чемпиона мира в тяжелом весе будут стоять на кону в этом бою, назначили победителю разных обязательных соперников, сообщает Boxing Scene.
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