Питер Фьюри: Ожидайте Тайсона в деле в апреле-мае следующего года

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец



В уходящем году Фьюри так и не провел реванш с



«Вот мы сейчас с вами тут беседуем, а Тайсон тем временем со своим братом и отцом тренируется. И так изо дня в день, – заверил Питер. – Он бегает, он тренируется и он спрашивает, когда вернется в ринге. Так что да – он вернется. Ожидайте Тайсона в деле в апреле-мае следующего года. Он вернется сильнее и с позитивным настроем. Он ведь на самом деле ничего не потерял.



Тайсон вернется не только для того, чтобы вернуть пояса, но и доказать, что является единственным супертяжеловесом в мире. Он вернется мстить, и я ожидаю, что в конце следующего или немного позже он вновь будет драться за титулы. Ему нужно несколько поединков – два или три – и он будет драться за титулы».

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) собирается вернуться в ринг в первой половине следующего года и в настоящее время упорно готовится вновь громко заявить о себе. Об этом в интервью 4c Sports Media заявил дядя и тренер боксера Питер Фьюри.В уходящем году Фьюри так и не провел реванш с Владимиром Кличко , у которого в 2015-м отобрал титулы чемпиона мира по версиям WBA,IBF и WBO. Более того, Тайсон отказался от принадлежащих ему регалий, вскоре после того как не прошел проверку на допинг – британца уличили в употреблении кокаина.«Вот мы сейчас с вами тут беседуем, а Тайсон тем временем со своим братом и отцом тренируется. И так изо дня в день, – заверил Питер. – Он бегает, он тренируется и он спрашивает, когда вернется в ринге. Так что да – он вернется. Ожидайте Тайсона в деле в апреле-мае следующего года. Он вернется сильнее и с позитивным настроем. Он ведь на самом деле ничего не потерял.Тайсон вернется не только для того, чтобы вернуть пояса, но и доказать, что является единственным супертяжеловесом в мире. Он вернется мстить, и я ожидаю, что в конце следующего или немного позже он вновь будет драться за титулы. Ему нужно несколько поединков – два или три – и он будет драться за титулы».