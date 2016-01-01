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Питер Фьюри: Ожидайте Тайсона в деле в апреле-мае следующего года

Питер Фьюри: Ожидайте Тайсона в деле в апреле-мае следующего года

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) собирается вернуться в ринг в первой половине следующего года и в настоящее время упорно готовится вновь громко заявить о себе. Об этом в интервью 4c Sports Media заявил дядя и тренер боксера Питер Фьюри.

В уходящем году Фьюри так и не провел реванш с Владимиром Кличко, у которого в 2015-м отобрал титулы чемпиона мира по версиям WBA,IBF и WBO. Более того, Тайсон отказался от принадлежащих ему регалий, вскоре после того как не прошел проверку на допинг – британца уличили в употреблении кокаина.

«Вот мы сейчас с вами тут беседуем, а Тайсон тем временем со своим братом и отцом тренируется. И так изо дня в день, – заверил Питер. – Он бегает, он тренируется и он спрашивает, когда вернется в ринге. Так что да – он вернется. Ожидайте Тайсона в деле в апреле-мае следующего года. Он вернется сильнее и с позитивным настроем. Он ведь на самом деле ничего не потерял.

Тайсон вернется не только для того, чтобы вернуть пояса, но и доказать, что является единственным супертяжеловесом в мире. Он вернется мстить, и я ожидаю, что в конце следующего или немного позже он вновь будет драться за титулы. Ему нужно несколько поединков – два или три – и он будет драться за титулы».
По материалам: vringe.com
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