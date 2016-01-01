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Исмаил Силлах победил Андрея Князева
Исмаил Силлах победил Андрея КнязеваВ Сучжоу (Китай) украинский тяжеловес (до 90,7 кг) Исмаил Силлах (25-3, 19 КО) завоевал вакантный титул чемпиона азиатско-тихоокеанского региона по версии WBO, победив россиянина Андрея Князева (14-5, 8 КО) техническим решением судей.

В девятом раунде, после столкновения боксеров головами, Силлах получил серьезное рассечение над правой бровью. Бой был остановлен.

Согласно правилам, победитель был определен подсчетом очков на картах судей на момент прекращения боя. Победу единогласным техническим решением судей одержал Силлах — 88-83, 87-84 и 86-85.
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